Amerikaanse topgeneraal: “Het wordt zeer, zeer moeilijk om Rusland in 2023 uit Oekraïne te verdrijven”

“Het is niet realistisch om te verwachten dat Oekraïne de Russische troepen uit haar hele internationaal erkende territorium zal verdrijven”, zei Milley op een persconferentie na de internationale bijeenkomst over wapenleveringen aan Oekraïne in de Amerikaanse legerbasis Rammstein in Zuid-Duitsland. “Gelet op de enorme lengte van de frontlinie, die zich uitstrekt van Charkov in het noordoosten tot Kherson in het zuiden, hebben we het over een aanzienlijke hoeveelheid grondgebied, waarin zich nog steeds veel Russische troepen bevinden. Vanuit militair oogpunt blijf ik er dan ook bij dat het zeer, zeer moeilijk wordt om de Russische troepen op militaire wijze van elke centimeter van Russisch-bezet Oekraïne te verdrijven. Dat betekent niet dat het niet kan of niet zal gebeuren, maar het zal zeer, zeer moeilijk zijn. Op een of andere manier zal deze oorlog toch beëindigd moeten worden aan de onderhandelingstafel”, aldus Milley.