Leiding van studentenclub veroordeeld na overlijden van Waalse student wegens overmatig alcoholgebruik

Axel Leroy, een 21-jarige student uit Spa, zou op 30 oktober 2018 met enkele andere studenten een cafétocht afleggen in het centrum van Luik, samen met de ‘peters’ en ‘meters’ van hun studentenclub. Het was de bedoeling dat de jongeren in elk café de alcoholische specialiteit zouden drinken – het zou onder andere gaan om verschillende bieren, wodka, anijs, absint, gin en tequila. Na twee uur – en 28 pinten bier – viel de jongeman echter midden op straat op zijn knieën, en begon te braken.

“We droegen hem naar de stoep”, zei één van de beklaagden tijdens het proces. “Hij keek me in de ogen, en viel bewusteloos. Ik heb hem op zijn zijde gelegd, en mijn vingers in zijn mond gestopt om ervoor te zorgen dat hij niet kon stikken op zijn tong.” De inmiddels opgetrommelde hulpdiensten konden de jongeman echter niet meer redden. De wetsdokters stelden een intoxicatiegraad van 2,2 gram alcohol per liter bloed vast, maar Axel zou echter vooral gestorven zijn door het stikken in zijn eigen braaksel.

Niet voor niets wordt Axel Leroy dan ook ‘de Waalse Sanda Dia’ genoemd. Allebei waren ze twintigers toen ze in 2018 bij hun schachtendoop omkwamen tijdens de proeven die hen werden opgelegd om tot een studentenvereniging toe te treden.

175 uur werkstraf

De beschuldigden Thomas, Lydie, Vincent, Amaury en Enzo – allen tussen 21 en 24 jaar oud, enkel hun voornamen zijn bekend – pleitten onschuldig. Hun advocaten wezen erop dat er op voorhand een signaal was afgesproken voor het geval iemand niet meer kon of wilde drinken, dat de beschuldigden zelf niet dronken tijdens de kroegentocht, om eventuele problemen in te kunnen schatten, en probeerden de schuld voor het stikken van de jongeman in de schoenen van de hulpdiensten te schuiven.

De rechtbank achtte het vijftal echter wel degelijk schuldig aan doodslag, en veroordeelde elk van hen tot 175 uur werkstraf (of 10 maanden cel indien ze hun werkstraf niet vervullen). Een burgerlijke rechtbank kende de ouders van Axel eerder al een schadevergoeding van 40.000 euro toe.