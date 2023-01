Afscheid van Naëma, die vlak voor tweede verjaardag stierf: “Je lichaam was op, maar je bleef lachen”

In een goed gevulde Sint-Bavokerk in Lauwe werd zaterdagmorgen afscheid genomen van Naëma. Ze overleed vier dagen voor haar tweede verjaardag. “Het afscheid is zwaar, maar we voelen ons ergens ook opgelucht. Ze had zo veel pijn”, vertelden vader Ashley Foulon (27) en moeder Kimsy Meskens (26).