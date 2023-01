Tom Van Grieken over de nazi’s, De Wever en 2024: “Geen enkele Vlaams Belanger nam ooit een lidkaart als carrièrezet”

Tom Van Grieken ziet er geen been in om in een zaaltje naast het parlementair halfrond te poseren voor een reusachtig schilderij dat de eedaflegging toont van koning Leopold III. Nee, de Vlaams Belangers zijn niet plots belgicisten geworden. “De Belgische geschiedenis kan mij gestolen worden.” In die geschiedenis speelt het Vlaams Belang een omstreden rol. De partij ontstond uit de as van het voor racisme veroordeelde Vlaams Blok en andere partijen weigeren samen te werken met de radicaal rechtse Vlaams-nationalisten.