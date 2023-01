Eén dode bij schietpartij in buurt van Stockholm: “Het bendegeweld is aan het escaleren”

In Zweden is een man omgekomen nadat er schoten werden gelost in de buurt van Stockholm. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om een nieuw geval van bendegeweld. De politie heeft nog niemand opgepakt.

Er waren vrijdagavond verschillende schoten en een explosie te horen in en rond Stockholm. In Solna, in de buurt van de hoofdstad, trof de politie het lichaam van een man aan, die schotwonden had. Er werden ook schoten gehoord in Fruängen en Tumba, ten zuidwesten van de hoofdstad en in het zuidelijke district Skarpnäck van Stockholm. Volgens een politiewoordvoerder zijn die incidenten waarschijnlijk aan elkaar gelinkt.

“Het is een zeer gespannen situatie met vijf ernstige geweldsdelicten in tien uur tijd. Dit is niet de norm en is nog nooit eerder gebeurd in deze geweldsspiraal”, aldus de woordvoerder. Het gaat om “moorden of vermoord worden”, zei hij nog. “Het bendegeweld is aan het escaleren”, verklaarde premier Ulf Kristersson aan de zender SVT. “Dit zijn mensen die de veiligheid en vrijheid van anderen bedreigen op zoek naar wraak of status.”

Bij een ander incident vrijdagavond raakten twee tieners gewond bij een achtervolging in Stockholm. Politieagenten vonden wapens in de auto waarin ze reden. Ze arresteerden drie mensen.

Het land kampt al jaren met geweld van bendes. In 2022 waren er in het hele land 388 incidenten met wapens, met 61 dodelijke slachtoffers als gevolg. Steeds vaker zijn er minderjarigen bij betrokken, als slachtoffer maar ook als dader.