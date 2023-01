Brits meisje dat armen en benen verloor na foute diagnose, krijgt schadevergoeding van 44 miljoen euro

Het meisje kwam met haar familie naar het Frimley Park Hospital met hoge koorts, pijn in haar benen, en misselijkheid. Bekende symptomen van meningokokkensepsis, maar de artsen stuurden haar naar huis met paracetamol.

Enkele uren later keerde het meisje terug naar de spoeddienst, en niet veel later lag ze op de dienst intensieve zorgen van een ander ziekenhuis. Daar verslechterde haar situatie: haar organen begonnen uit te vallen, en haar huid viel ten prooi aan sepsis. Uiteindelijk zagen de artsen zich genoodzaakt om de benen van het meisje te amputeren boven de knieën, en haar armen boven de elleboog.

Rechtszaak

De familie sleepte het ziekenhuis in Frimley voor de rechter. Zij stelden dat het meisje haar ledematen niet was kwijtgeraakt, als ze tenminste antibiotica had gekregen. Uiteindelijk troffen de familie en het ziekenhuis een schikking. Het bestuur van het ziekenhuis aanvaardde de verantwoordelijkheid, het meisje krijgt een schadevergoeding van 39 miljoen pond (44,4 miljoen euro). Advocaten van zowel de familie als het ziekenhuis stelden dat geen enkele som geld de geleden schade kan vergoeden, maar dat het meisje nu wel voor de rest van haar leven op hulp en zorg kan rekenen.