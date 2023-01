Populaire stranden in Sydney gesloten nadat haaien dolfijn aanvallen: “Ongelooflijk triest”

Na de aanval werden zeker twee stierenhaaien gespot nabij Shelly Beach, in het noorden van Sydney. Als voorzorgsmaatregel werden daarop alle nabijgelegen stranden gesloten. De gewonde dolfijn bleef nog een tijdlang in ondiep water zwemmen, maar strandde uiteindelijk en overleed. “Ongelooflijk triest”, omschreef de organisator van een plaatselijk festival dat dit weekend had moeten plaatsvinden op de stranden in kwestie, maar dat geannuleerd werd het.

Haaienaanvallen met menselijke slachtoffers zijn zeldzaam in Sydney: er vonden er de afgelopen 60 jaar slechts twee plaats.