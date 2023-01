Code geel voor gladheid tot zondagavond, meer sneeuw verwacht

In die vier provincies vriest het tijdens een groot deel van die periode, in combinatie met smeltende sneeuw, wat aanleiding kan geven tot ijsplekken. Waar nog een dikke sneeuwlaag ligt, vooral in de Ardennen en de Kempen, kan het verkeer nog hinder ondervinden, klinkt het.

Zaterdagnacht en zondag valt er opnieuw (lichte) sneeuw, vooral in het oosten van het land. Het KMI verwacht tussen zaterdagavond en zondagavond in Limburg tot 1 centimeter sneeuw, in Luik tussen 1 en 5 centimeter en in Namen en Luxemburg tot 2 centimeter. Over het westen blijft het zondag meestal droog met mogelijk enkele opklaringen aan de kust.

(Lees verder onder de grafiek)

© Meteo.be

Maandag hangt er de hele dag veel lage bewolking, waardoor we de zon weinig of niet zullen zien. De maxima liggen tussen 0 en -2 graden in de Ardennen, 2 en 4 graden elders en tot 5 graden aan zee. Ook dinsdag en woensdag krijgen we grijs weer met vergelijkbare maxima.