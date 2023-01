Voormalige Schotse zakenvrouw (80), oprichter van busbedrijf Stagecoach, beschuldigd van mensenhandel

Een voormalige Schotse zakenvrouw is in staat van beschuldiging gesteld in het kader van een onderzoek naar mensenhandel en immigratiedelicten. Dat melden de politie en haar advocaat zaterdag.

Ann Gloag, die haar fortuin maakte door in 1980 samen met haar broer busbedrijf Stagecoach in Schotland op te richten en zo de grootste busonderneming van het Verenigd Koninkrijk te worden, werd donderdag aangeklaagd, aldus de politie in Schotland. “Vier personen zijn aangeklaagd in verband met een onderzoek naar vermeende mensenhandel en immigratiedelicten”, klonk het zaterdag bij de politie, zonder details te geven over de aanklachten.

Volgens de BBC worden de echtgenoot van Ann Gloag en twee andere familieleden ook aangeklaagd. Allen ontkennen de beschuldigingen. De entourage van Ann Gloag, die 80 jaar oud is, zei in een verklaring dat ze “de kwaadaardige aantijgingen die tegen haar, haar stichting en haar familieleden zijn geuit, ten stelligste betwist”.

“Ze zal zichzelf en het werk van haar stichting krachtig verdedigen (...) en doorgaan met haar werk om jaarlijks duizenden mensen in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten te helpen”, aldus de verklaring. Ann Gloag richtte in 2008 de Gloag Foundation op om projecten te steunen die “armoede voorkomen en vooruitgang op het gebied van onderwijs, gezondheid en religie in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten aanmoedigen”, aldus de website van de organisatie. Volgens de BBC hebben de aanklachten betrekking op mensen die naar Schotland zijn gebracht in het kader van het werk van de liefdadigheidsinstelling.