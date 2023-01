18-jarig meisje in levensgevaar door CO-vergiftiging in badkamer

In de Brusselse gemeente Ganshoren is zaterdagnamiddag een 18-jarig meisje het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie. Het meisje moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Dat heeft de Brusselse brandweer gemeld.

Haar moeder en jongere broertje werden ook naar het ziekenhuis gebracht maar waren er niet zo erg aan toe. Oorzaak van de CO-intoxicatie is naar alle waarschijnlijkheid de gasinstallatie in het gebouw.

“Omstreeks 16.30 uur kregen de hulpdiensten een oproep voor een jonge vrouw die bewusteloos was geraakt in de badkamer van een appartement, aan de Landsroemlaan in Ganshoren”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Uit de bevraging kon de 112-operator opmaken dat het ging om een CO-intoxicatie en er werden dan ook meteen de nodige brandweer- en medische middelen naartoe gestuurd.”

Gereanimeerd

Het meisje moest gereanimeerd worden alvorens ze in zeer zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis kon gebracht worden. Haar moeder en jongere broertje, die in hetzelfde appartement op het gelijkvoers woonden, waren ook bevangen geraakt en werden eveneens naar het ziekenhuis gebracht, maar hun toestand was minder ernstig.

“De bewoners van de flat op de eerste verdieping zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht, de bewoners van hogergelegen appartementen werden ter plaatse onderzocht”, gaat de brandweerwoordvoerder verder. “Sibelga heeft de gasinstallatie in het gebouw afgesloten, aangezien daar waarschijnlijk de oorzaak van de intoxicatie lag. Wat er precies is foutgelopen, moet nog nader onderzocht worden. De bewoners worden opgevangen door de gemeente Ganshoren en de politie Brussel West.”

De brandweer geeft vier tips om CO-vergiftigingen te voorkomen: “Laat om te beginnen een conform apparaat plaatsen door een erkende technieker, laat het jaarlijkse onderhoud uitvoeren en tevens ook de verplichte controles. Laat ook de afvoer van de verbrandingsgassen nakijken. Ventileer, dat wil zeggen, zorg voor een natuurlijke ventilatie en de aanbreng van verse lucht. Alarmeer, door gehomologeerde CO-melders te plaatsen.

En ten slotte: reageer in geval van symptomen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn, plotselinge vermoeidheid, zonder jezelf in gevaar te brengen. Open de ramen, evacueer de aanwezige personen en vraag om bijstand aan de noodcentrale 112, via de applicatie 112.be of via de telefoon.”