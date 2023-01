Scoutsleider en voetballer Robin (18) komt om bij tragisch ongeval: “Geliefde jongeman met groot sociaal leven”

Scoutsleider Robin C. liet in de nacht van vrijdag op zaterdag het leven bij een tragisch motorongeval in de Dorpstraat in Semmerzake, een deelgemeente van Gavere. De jongeman verloor de controle over zijn motor en knalde tegen een verkeersbord. “Robin had een groot sociaal leven en was heel bekend in het dorp. Dit verlies valt ons zwaar”, klinkt het.

Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Robin was met zijn motor op de terugweg van jeugdhuis Avalon in Gavere, maar verloor om nog onbekende reden de controle over zijn voertuig in de Dorpstraat in Semmerzake. Robin miste zijn bocht en bleef aan de boordsteen van het voetpad haperen. De jongeman kwam tegen een verkeersbord terecht. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten.

Burgemeester Denis Dierick (Open Vld - VOG) reageert verslagen op het nieuws. Hij omschrijft Robin als een enthousiaste kerel was met veel sociale contacten. “Robin was niet alleen leider bij de Scouts FOS De Vleermuis, maar hij speelde ook voetbal bij Gavere-Asper”, aldus Dierick. “De jongeman had een groot sociaal leven en kende veel mensen. Het is dan ook heel zwaar nieuws om te verwerken.”

Steun bij elkaar

Zaterdagmiddag kwam een veertigtal leden van de scouts samen om steun te vinden bij elkaar. Maar ook de burgemeester, mensen van het Rode Kruis en de politie stonden de jongeren bij om de eerst schok van het ongeval te verwerken.

“We hebben een heel goede scoutsgroep, waar Robin een belangrijk deel van uitmaakte”, klinkt het bij de jeugdbeweging. “Het is onwezenlijk om plots iemand uit de leidingsploeg te verliezen. Robin zal enorm hard gemist worden.” Robin gaf leiding aan de welpen, de acht- tot negenjarigen.

Het parket stelde intussen een verkeersdeskundige aan die verder zal onderzoeken wat er precies gebeurde. Van gladheid of een gebrek aan licht zou geen sprake zijn. “Het is een tragisch ongeval dat even goed overdag had kunnen gebeuren”, zegt burgemeester Denis Dierick. Het onderzoek van de deskundige zal verder duidelijkheid moeten scheppen.