Broers komen vast te zitten in woonkamer na explosie, maar kunnen ontsnappen door raam in te gooien

In Wevelgem zijn twee broers zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen nadat een explosie zich voordeed in de woonkamer van hun woning. Door de ontploffing kwamen zij vast te zitten in de ruimte, maar het tweetal wist te ontsnappen door een raam in te gooien.

Zaterdagavond rond 17.15 uur ontsnapten twee broers aan een steekvlam in een woning in de Kozakstraat door met een stoel het venster van de living in te smijten. Kort daarvoor ontbrandden een paar flessen met isolatieschuim die te dicht bij een kachel stonden met een enorme steekvlam tot gevolg. Door de druk sloeg de deur dicht van de kamer en brak de klink af.

De twee zaten gevangen in de kamer, maar konden ontsnappen via het venster dat ze net hadden kapot gesmeten. Het incident gebeurde in een woning waar verbouwingswerken bezig waren.

De twee mannen werden ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse, maar de brandschade viel zeer goed mee. Het venster dat werd kapot gesmeten werd afgedekt met een houten plaat. “Al bij al valt het hier nog mee”, vertelde een officier van de HVZ Fluvia. “De steekvlam ontstond door de drijfgassen in de isolatiepullen die opwarmden omdat ze te dicht bij het verwarmingselement stonden.” BDW