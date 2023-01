Waarom Britse musea het woord ‘mummie’ niet meer willen gebruiken

Volgens tegenstanders van het woord ‘mummie’ zou het gebruik van de term getuigen van een gebrek aan respect voor de menselijke lichamen van zowat 3.000 jaar oud. Daarom wordt nu geopteerd voor ‘gemummificeerde persoon’ of ‘gemummificeerde menselijke overblijfselen’.

Op die manier willen de musea benadrukken dat bezoekers kijken naar mensen die ooit hebben geleefd. Het Great North Museum: Hancock in Newcastle argumenteert dat het gebruik van de nieuwe term tegelijkertijd een erkenning is van de koloniale uitbuiting ten tijde van het Britse rijk.

Ook in het Schotse Edinburgh worden de menselijke resten uit het oude Egypte niet langer aangeduid als ‘mummies’. “Wanneer we hun naam kennen, gebruiken we die, anders vermelden we ‘gemummificeerde man, vrouw, jongen, meisje of persoon’, omdat we het hebben over mensen, niet over objecten”, zegt een woordvoerder aan de Britse krant Daily Mail. “Het woord ‘mummie’ is niet onjuist, maar de term ‘gemummificeerde persoon’ moedigt onze bezoekers aan om aan het individu te denken.”