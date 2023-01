Wagner-groep stuurt lichamen van gesneuvelde Oekraïense soldaten terug in twintig vrachtwagens

De Wagner-groep is van plan om lichamen van Oekraïense soldaten die gesneuveld zijn tijdens gevechten in de stad Soledar, met twintig vrachtwagens naar Oekraïens grondgebied te sturen. Dat meldt een website die gelinkt wordt aan Jevgeni Prigozjin, de oprichter van de Russische privémilitie.

Op 11 januari maakte de Wagner-groep wereldkundig dat het Soledar had veroverd. Eerder deze week bevestigde het Kremlin dat de zoutmijnstad na hevige gevechten onder Russische controle is.

Een commandant van Wagner verklaarde zaterdag op RIA FAN, een website in handen van Prigozjin, dat de huurlingen vier of vijf konvooien met in het totaal zo’n 20 vrachtwagens voorbereiden. Daarmee worden de menselijke resten van Oekraïense soldaten die vochten in Soledar overgebracht naar gebied dat in handen is van Oekraïne.

LEES OOK. Oekraïne krijgt verhoopte tanks (nog) niet: “Vrees dat ze Krim binnenvallen en Rusland in overdrive gaat” (+)

Het bericht verduidelijkt niet hoeveel gesneuvelde soldaten worden teruggestuurd. Wel zou Oekraïne volgens de commandant “zware verliezen” hebben geleden bij de gevechten in Soledar. Hij benadrukt ook dat het op expliciete vraag van Prigozjin is dat de doden op “een waardige manier” zouden worden overgedragen, zonder meer details te geven.