Spanningen tussen Zweden en Turkije nemen weer toe: koran verbrand op protestactie, bezoek van Zweedse minister geannuleerd

Een anti-Turkse protestactie in Zweden werkt Turkije danig op de zenuwen. Op de betoging waren anti-Erdoganslogans te horen en werd een koran verbrand. Voorafgaand had Ankara al een bezoek van de Zweedse minister van Defensie geannuleerd.

De spanningen tussen Zweden en Turkije lopen opnieuw hoog op. Zweden wil toetreden tot de Navo, maar Turkije blokkeert dat. Ankara vindt dat Zweden te laks omspring met Koerdische ‘terroristen’. Zaterdag vonden naar aanleiding daarvan maar liefst drie demonstraties plaats: een tegen Turkije, een andere tegen de Navo-toetreding en voor de Koerden en nog een andere voor Turkije.

Vooral die eerste betoging haalt nu de krantenkoppen. Op de protestactie aan de Turkse ambassade stak de extreemrechtse provocateur Rasmus Paludan –die twee jaar geleden nog het bevel kreeg om ons land te verlaten– opnieuw een exemplaar van de koran in brand. Hij deed dat al eens in april vorig jaar, wat toen leidde tot dodelijke rellen in Stockholm. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billstrom zag zich genoodzaakt te reageren op Twitter: "Zweden heeft een verregaand recht op vrijheid van meningsuiting, maar dat wil niet zeggen dat de Zweedse overheid, of ikzelf, deze meningen toegedaan ben", schreef hij over de boekverbranding.

“Islamofobie”

Turkije pikt zijn excuses niet. "We veroordelen deze grove aanval op ons heilig boek ten sterkste. Het toelaten van deze anti-islamitische daad, die het gemunt heeft op moslims en onze heilige waarden beledigt, onder het mom van vrije meningsuiting is totaal onaanvaardbaar", klonk het bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Turkije eist dat Zweden stappen onderneemt tegen de daders en zich uitspreekt tegen "islamofobie". Ook Saudi-Arabië, Jordanië en Koeweit hebben hun afschuw al uitgesproken over de protestactie.

Als reactie op de aankondiging van Paludans protestactie had Turkije het bezoek van de Zweedse minister van Defensie Pal Jonson op 27 januari al opgeschort. "Dit heeft geen zin meer", klonk het vanuit Ankara. Doel van het bezoek was om de bezwaren van Ankara tegen de toetreding van Zweden tot de Navo weg te nemen.

Pop in Stockholm

Al twee keer is de Zweedse ambassadeur in Ankara op het matje geroepen. Vrijdag omdat zijn land de omstreden protestactie had goedgekeurd en eerder deze week omdat beelden waren opgedoken van actievoerders in Stockholm die een pop die Turks president Recep Tayyip Erdogan moest voorstellen, aan de voeten hadden opgehangen. Het ging om activisten van een pro-Koerdische organisatie in Zweden.

De diplomatieke spanningen komen er tegen de achtergrond van de Navo-toetreding van Zweden en Finland, die Turkije al maandenlang blokkeert. Ankara wil met name dat ze Koerden die er verblijven en die het als terroristen bestempelt, uitleveren.