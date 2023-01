Man in levensgevaar na crash tegen boom, auto herleid tot schroot

Een man is vrijdagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht na een zwaar verkeersongeval in Kerkhove.

Rond 23.15 uur uur reed de man richting Oudenaarde op de Oudenaardsesteenweg toen hij met volle snelheid tegen een boom knalde. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om hem uit zijn Toyota Land Cruiser te bevrijden. De man verkeerde op dat moment niet meer bij bewustzijn. Er was geen andere voertuig bij het ongeval betrokken.

De Oudenaardsesteenweg werd uren afgesloten voor het verkeer dat werd omgeleid. Het voertuig van het slachtoffer werd herleid tot een hoopje schroot. De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk. BDW