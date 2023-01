‘Monster van Sarah Lawrence’ die ‘infiltreerde’ in studentenhuis van zijn dochter en studenten misbruikte krijgt 60 jaar celstraf

Een groep twintigers was tien jaar lang in de ban van Lawrence Ray, de 63-jarige vader van een medestudente. De man infiltreerde hun studentenwoning op een elitecampus, verhuisde met hen naar Manhattan en maakte seksueel, fysiek en mentaal misbruik van de jongeren. Het ‘monster van Sarah Lawrence’ krijgt een celstraf van 60 jaar.

Larry Ray, geboren als Lawrence Grecco, werd in april al schuldig bevonden aan sekshandel, afpersing en nog een rist andere aanklachten, maar sinds vrijdag kent hij zijn straf. “Het was puur sadisme”, zei de rechter bij de uitspraak.

In 2010 was Ray net vrijgekomen uit de gevangenis omwille van een inbreuk tegen de voogdijregeling –eerder was hij ook al veroordeeld voor fraude–, toen hij de vriendenkring van zijn dochter infiltreerde. Als een sekteleider verstrengelde hij zich met de levens van zijn dochter en haar vrienden. Hij vervreemdde hen van hun familie en terroriseerde hen seksueel, mentaal en in sommige gevallen ook fysiek.

De zaak kwam aan het licht na een uitgebreid exposé in New York Magazine. Hetzelfde blad bracht ook de oplichterspraktijken van Anna ‘Delvey’ Sorokin aan het licht, dat later door Netflix verfilmd werd als Inventing Anna. Over ‘de gestolen kinderen van Sarah Lawrence’, zoals de bovenkop van het artikel luidt, verschenen eveneens verschillende televisiedocumentaires. Betaalzender Hulu pakt in februari uit met een driedelige docureeks.

Horrorhuis

De wanpraktijken begonnen in de studentenhuisvesting van de universiteit van Sarah Lawrence, een progressieve en prestigieuze kleine universiteit in het noorden van de staat New York. Dochter Talia Ray vroeg haar huisgenoten of het goed was als haar vader een tijdje bij hen zou ‘crashen’. De man kwam aan het begin van het schooljaar net vrij uit de gevangenis en was volgens zijn dochter veroordeeld door ‘corrupte politici’.

Eenmaal daar, trakteerde hij de acht bewoners op diners en sprak hij uitvoerig over zijn verleden bij de CIA. Hij maakte indruk op de studenten met zijn preken over ‘waarheid en rechtvaardigheid’. In een-op-eengesprekken namen ze hem in vertrouwen, wat leidde tot wekelijkse ‘therapiesessies’.

De zaken begonnen helemaal fout te lopen wanneer Ray met een aantal van hen op het einde van het schooljaar verhuisde naar een eenkamerappartement in Manhattan. “Een horrorhuis”, zo klonk het in de rechtbank. Wanneer de man eenmaal het vertrouwen van de twintigers had gewonnen, beschuldigde hij hen er regelmatig van schade te hebben toegebracht aan zijn eigendom. Een van zijn slachtoffers maakte hij wijs dat hij haar had proberen vergiftigen. Onder druk bekenden de studenten zaken die ze nooit hadden gedaan. Ray zette hen tegen elkaar op en liet hen elkaar vernederen. Eén van de slachtoffers werd bedreigd met een mes, een ander slachtoffer werd door Ray in een wurggreep genomen tot hij het bewustzijn verloor.

Een vrouwelijk slachtoffer werd na jaren van seksuele manipulatie gedwongen zich te prostitueren, zogezegd om schade aan zijn eigendommen terug te betalen. Ray zou op die manier meer dan een half miljoen dollar buitmaken. “Het was een hel. Het was een bewuste en voortdurende poging om mij te breken”, zei het slachtoffer dat tot op vandaag mentaal worstelt met de impact.

Vier slachtoffers zouden onder invloed van Ray een zelfmoordpoging hebben ondernomen. De ex-vriend van zijn dochter stapte in 2020 effectief uit het leven. Een van de slachtoffers blijft Ray tot op vandaag trouw. Zij pleitte in een aparte rechtszaak schuldig aan witwaspraktijken.

School wist van niets

De politie startte het onderzoek toen New York Magazine de feiten in 2019 uit de doeken deed. Een jaar later werd Larry Ray aangeklaagd. De Sarah Lawrence-universiteit zei destijds dat de school niet op de hoogte was van de aanwezigheid van de vader op de campus. In een officiële reactie aan de studenten zei de rector later dat de school maatregelen heeft genomen toen de zaak aan het licht kwam, maar tegelijk benadrukt ze dat de misdaden die ter sprake kwamen in de strafzaak, hebben plaatsgevonden toen de groep al verhuisd was van de campus.

De dader, die volgens zijn advocaten als kind fysiek en seksueel misbruikt werd, deed in de rechtbank vooral zijn beklag over de slechte leefomstandigheden in de gevangenis. “De afgelopen drie jaar in de cel waren een hel”, zei hij. De man zal er nog een tijdlang moeten verblijven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be