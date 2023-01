Duurdere abonnementsformule laat Twitter-gebruikers toe om geen reclame meer te krijgen

Twitter-eigenaar Elon Musk heeft zaterdag in een reeks tweets aangekondigd dat hij binnenkort een duurder abonnement in het leven zal roepen, waarbij gebruikers van Twitter niet langer reclame te zien zullen krijgen.

“Reclame komt te vaak voor en is te groot. We ondernemen stappen om deze twee zaken aan te pakken in de komende weken”, aldus Musk.

Twitter bevindt zich in moeilijk vaarwater na de aankoop door Musk eind oktober. De sterke man achter Tesla en SpaceX zette in eerste instantie al ongeveer de helft van al het personeel op straat. Om het nodige geld in het laatje te krijgen, had Musk eerder al een betalingsformule in het leven geroepen waarbij gebruikers tussen de 8 en 11 dollar per maand moesten betalen voor een zogeheten ‘blauw vinkje’. Daar zal binnenkort dus nog een duurdere formule bijkomen. Hoe duur die precies zal zijn, is nog niet duidelijk.