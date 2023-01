Buckingham Palace doet plannen voor kroning van Charles III uit de doeken

De kroning van Charles zal acht maanden na het overlijden van zijn moeder en voorganger Elizabeth II plaatsvinden. De ceremonie zal op zaterdag 6 mei plaatsvinden in Westminster Abbey in Londen, en zal voorgegaan worden door Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury. Na de ceremonie zullen Charles en Camilla, samen met de andere leden van de Britse koninklijke familie, tijdens de “kroningsprocessie” terugkeren naar Buckingham Palace, waarna ze de bevolking zullen groeten vanop het balkon. Of ook zijn jongste zoon Harry en diens echtgenote Meghan daarbij aanwezig zullen zijn, is niet duidelijk.

Groots concert

Daags nadien, op zondag 7 mei, staat een groots concert in Windsor op de planning met “iconen van de internationale muziek en hedendaagse sterren”. Het concert zal live uitgezonden worden op de BBC. Daarnaast zal ook een “kroningskoor” optreden met zangers uit vluchtelingenkoren, van de gezondheidsdienst en LGBTQ+-groepen. ‘s Nachts zullen iconische plaatsen in het Verenigd Koninkrijk worden verlicht.

Nog op zondag wordt de bevolking uitgenodigd om deel te nemen aan het “groot kroningsontbijt”, grote buurtfeesten om “de vriendschap te vieren”.

Maandag 8 mei, wat voor alle Britten een vrije dag zal zijn, worden de Britten aangemoedigd om vrijwilligerswerk te verrichten onder de noemer The Big Help Out. Dit in een poging om “mensen samen te brengen en een vrijwilligersbeweging op gang te brengen die ook na het kroningsweekend zal blijven duren”.