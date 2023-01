Duitsland wordt zwaar onder druk gezet om levering van Leopard-tanks aan Oekraïne goed te keuren: “Besluiteloosheid doodt onze burgers”

Duitsland wordt zwaar onder druk gezet om groen licht te geven voor de levering van Leopard-tanks aan Oekraïne. De nieuwe Duitse minister van Defensie wil in een interview met Bild am Sonntag echter nog niet in zijn kaarten laten kijken, al kondigde hij wel een bezoek “op korte termijn” aan Oekraïne aan.

Volgens Michailo Podoliak, een adviseur van de Oekraïense president Zelenski, “doodt de algemene besluiteloosheid van onze bondgenoten nog meer van onze burgers”. Hij riep de westerse landen dan ook op om “sneller te denken”. “Jullie zullen Oekraïne hoe dan ook helpen met de nodigde wapens, en beseffen dat er geen andere optie is om de oorlog te laten stoppen”, zei hij zaterdag.

Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van de Baltische staten – Estland, Letland en Litouwen –hebben Duitsland opgeroepen om Leopard-tanks te leveren aan Oekraïne. “Dat is nodig om de Russische agressie te stoppen, Oekraïne te helpen en de vrede in Europa snel te herstellen”, aldus de Letse minister Edgars Rinkevics, die zei ook dat hij in naam van zijn Estse en Litouwse collega’s sprak. “Duitsland heeft als leidende Europese macht een speciale verantwoordelijkheid hierover”, zei hij.

Vrijdag vond in het zuid-Duitse Ramstein een vergadering van vijftig bondgenoten van Oekraïne plaats, waar werd gesproken over de levering van zware wapens. Een besluit over de levering van Duitse Leopard 2-tanks, waar Oekraïne al lang om vraagt, werd daar echter niet genomen. Ook Polen en Finland voerden vrijdag de druk al op door te zeggen dat ze hun Leopard-tanks willen leveren, maar wachten op Duitse toestemming. Die is nodig omdat de tanks van Duitse makelij zijn.

Duitse nieuwe Defensieminister wil in nabije toekomst op bezoek in Oekraïne

De nieuwe Duitse minister van Defensie Boris Pistorius wil in de nabije toekomst alvast op bezoek naar Oekraïne. “Het staat vast dat ik snel naar Oekraïne zal reizen. Vermoedelijk al binnen de eerste vier weken”, liet hij optekenen in Bild am Sonntag. Pistorius legde pas donderdag de eed af, nadat zijn voorganger Christine Lambrecht was afgetreden.

Op de vraag wanneer de beslissing over de eventuele levering van Leopard-tanks aan Oekraïne zou vallen, antwoordde Pistorius: “We voeren hierover een zeer intensieve dialoog met onze internationale partners, in de eerste plaats met de Verenigde Staten.” Om op een mogelijke beslissing voorbereid te zijn, gaf hij zijn ministerie vrijdag al de opdracht alles in gereedheid te brengen.

