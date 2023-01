Minstens tien doden bij instorting van gebouw in Syrië

Aleppo is al jaren het toneel van zware gevechten in de Syrische burgeroorlog. — © AFP

Bij de instorting van een gebouw in de Syrische stad Aleppo zijn minstens tien mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Observatorium voor de Mensenrechten.

Het vijf verdiepingen tellende gebouw in de wijk Sheikh Maqsoud, die door Koerden wordt gecontroleerd, stortte zaterdagnacht in. Er woonden minstens dertig mensen in het gebouw, verwacht wordt dat de meesten van hen nog vast zitten onder het puin. Reddingswerkers haalden al één 15-jarige jongen levend uit het puin. Er wordt nog verder gezocht naar andere overlevenden.