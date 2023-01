In deze gemeente heb je 10 supermarkten op 3 kilometer van elkaar: “Uniek voor Vlaanderen”

Volgens RetailSonar is Beveren-Waas samen met Oostende en Pelt dan ook een van de supermarkthotspots van Vlaanderen. Maar waarom zijn al die winkels daar én hoe kan dat rendabel zijn? “Dit is een fenomeen dat toch wel uniek is voor Vlaanderen”, zegt Pieter-Jan De Smet van RetailSonar. “Om te beginnen wonen we zeer verspreid. Het gevolg is dat je als supermarkt het best kiest voor een locatie waar mensen vanuit alle hoeken naartoe kunnen komen. Zo kom je tot concentraties zoals in Beveren-Waas. Daarnaast zijn Belgen niet supermarkttrouw. In andere landen is dat wel zo, maar wij shoppen onze groentjes in de ene supermarkt, gaan om drank in de andere, en in nog een andere kopen we onze poetsproducten. Zo haal je er als supermarkt ook wel voordeel uit om in de buurt van een andere te zitten.”

Waarom Aldi twee winkels heeft in Beveren-Waas? “Omdat ze elk langs hun kant een andere regio bedienen”, zegt Dieter Snoeck, woordvoerder van Aldi. “De ene bedient Beveren, de andere de deelgemeente Melsele. Er zijn nog plaatsen in Vlaanderen waar je langs beide kanten van de gemeente een andere toestroom van mensen hebt. Ook daar kun je dan al eens twee winkels hebben van één keten.”