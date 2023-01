Meerdere mensen neergeschoten bij viering van Chinees Nieuwjaar nabij Los Angeles: “Man met machinegeweer opende het vuur in dansstudio”

Het incident vond zaterdagavond omstreeks 22 uur (plaatselijke tijd) plaats in Monterey Park, een stad net ten oosten van Los Angeles, waar duizenden mensen het Chinees nieuwjaar vierden. Het festival in kwestie trok in het verleden geregeld meer dan 100.000 bezoekers.

Een getuige heeft het in de L.A. Times over een schutter met een machinegeweer, die bewust meerdere magazijnen afvuurde in een dansclub. “Drie mensen liepen mijn restaurant binnen, en zeiden dat ik de deur op slot moest doen”, aldus Seung Won Choi. “Ze zeiden dat er een man met een machinegeweer rondliep in de omgeving, die zijn geweer al verschillende keren had herladen.”

Officieel is er voorlopig enkel sprake van verschillende gewonden die werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar in onderschepte interne politiecommunicatie wordt gesproken over meerdere dodelijke slachtoffers – exacte aantallen zijn nog niet bekend.

De politie is massaal ter plaatse, het is niet duidelijk of de schutter al is opgepakt.

(later meer.)

© VIA REUTERS

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© VIA REUTERS

© AFP

© EPA-EFE