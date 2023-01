Referendum over grondwetswijziging in Slovakije ongeldig wegens lage opkomst

Bij een referendum over een grondwetswijziging in Slovakije is slechts 27 procent van de stemgerechtigden komen opdagen, meldt de kiescommissie. Dat is lang niet voldoende voor een geldige en bindende uitslag.

Nadat de regering van Slovakije in december is gevallen zit het zwaar verdeelde land met een ontslagnemende regering. Zonder vervroegde verkiezingen is er weinig uitzicht op een nieuwe coalitie. Maar om de wettelijke regeringstermijn van vier jaar te verkorten moet de grondwet worden aangepast. Dat kan alleen via een referendum met een opkomst van ten minste 50 procent of als 90 van de 150 parlementariërs daarvoor stemmen.

Zaterdag konden de ongeveer 4,4 miljoen stemgerechtigde Slovaken zich in het referendum uitspreken voor of tegen een grondwetswijziging die in de toekomst vervroegde parlementsverkiezingen mogelijk zou maken.

Aangezien er slechts 27 procent van de stemgerechtigden kwam opdagen, is de stemming ongeldig. Van degenen die naar de stembus gingen, was wel 97,5 procent voor de grondwetswijziging.

Nu moeten de partijen opnieuw met elkaar rond de tafel gaan zitten om de impasse te doorbreken. Als ze er niet snel uitkomen wil de president een tijdelijke regering met technocraten aanstellen.

De verkiezingen staan gepland voor februari 2024.