Wok Dynasty verzegeld na bezoek sociale inspectie: meerdere inbreuken vastgesteld

Wokrestaurant Wok Dynasty in het centrum van Lochristi is de voorbije nacht verzegeld door de politie. Een gevolg van een controleactie van de sociale inspectie. De woordvoerster van politiezone Regio Puyenbroeck bevestigt deze morgen dat er inbreuken zijn vastgesteld.

De actie werd ook gevoerd in andere Lootse horecazaken, waaronder sfeercafé Picasso. Ze kwam er op vraag van de arbeidsauditeur in Leuven. Om die reden kan de lokale politiezone niet ingaan op de vaststellingen en overtredingen in het restaurant. Wok Dynasty is na de actie meteen verzegeld, want ook de tafels van de avondshift zijn onafgeruimd gebleven.

