Meisje van 18 overleden na CO-vergiftiging, moeder en zusje alweer naar huis

Het 18-jarige meisje uit Ganshoren dat zaterdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht na een CO-vergiftiging, is overleden. Dat bevestigt de Brusselse politie aan onze redactie. Haar moeder en jongere zusje, die zaterdag ook onwel werden, mochten zaterdagavond na controle in het ziekenhuis meteen weer naar huis.

Het meisje werd zaterdagnamiddag omstreeks 16.30 uur onwel in de badkamer van haar ouderlijke woning, een appartement in de Landsroemlaan in Ganshoren. Ze moest ter plaatse gereanimeerd worden door de brandweer, en werd vervolgens in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed ze zaterdagavond.

De moeder en het jongere zusje van het meisje werden zaterdag ook naar het ziekenhuis overgebracht, maar waren er niet zo erg aan toe. Zij mochten na controle meteen weer naar huis.

De drie werden het slachtoffer van een CO-intoxicatie, volgens de Brusselse brandweer naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van een haperende gasinstallatie in het gebouw. Wat er precies is fout gelopen, moet nog nader onderzocht worden.