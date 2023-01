Straathonden bijten jogster dood in Roemeense hoofdstad Boekarest

Straathonden hebben zaterdag een 43-jarige vrouw die aan het joggen was aangevallen en doodgebeten in een buitenwijk van de Roemeense hoofdstad Boekarest. Dat meldt de Roemeense politie.

De vrouw in kwestie was in april 2022 al eens aangevallen door straathonden en daarbij gewond geraakt, meldt de Facebookpagina Coruptio ucide(Corruptie doodt, red.). Die feiten gebeurden bovendien in dezelfde buurt, nabij het Morii-stuwmeer.

Zwerfhonden zijn al decennia een probleem in Roemeense steden. Duizenden dieren leven er samen in roedels die hun territorium agressief verdedigen. Er werden al vaak mensen gebeten. In 2013 werd een vierjarige jongen gedood door straathonden, wat toen tot een golf van verontwaardiging leidde.

De Roemeense autoriteiten hebben het probleem tot dusver zonder succes bestreden. Sterilisatiecampagnes, opvang in hopeloos overvolle dierenasielen, en het af en toe doden van zwerfdieren hebben de situatie tot nu toe niet noemenswaardig kunnen verbeteren.