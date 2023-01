Een slechte grap of een enorme blunder? Gestraft Juventus zorgt voor gefronste wenkbrauwen met slechte getimede actie

Juventus Turijn gaat in beroep tegen de sanctie - vijftien punten aftrek in de lopende competitie - die het vrijdag opgelegd kreeg door de Italiaanse Voetbalfederatie. “Voor een reactie wachten we de motivatie van het verdict af, maar we kunnen nu al wel zeggen dat we bij het Italiaans Olympisch Comité in beroep gaan”, klinkt het in een communiqué van de Oude Dame.

In de lente van vorig jaar werd Juventus net als tien andere clubs nog vrijgesproken in een fraudezaak rond voetbaltransfers, maar het hof van beroep oordeelde vrijdag dat Juventus zich wel degelijk schuldig maakte aan het creëren van meerwaarden bij spelerstransfers. Ook zou Juventus in het geheim spelers hebben uitbetaald tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Dat terwijl de club meldde dat alle spelers vier maanden aan salaris hadden ingeleverd.

Er is niet alleen de sportieve sanctie voor de club, verscheidene (oud-)bestuursleden worden geschorst: voormalig sportief directeur Fabio Paratici (nu Managing Director bij Tottenham) 30 maanden, voormalig voorzitter Andrea Agnelli en voormalig gedelegeerd bestuurder Maurizio Arrivabene 24 maanden, sportief directeur Federico Cherubini 16 maanden en voormalig vicevoorzitter Pavel Nedved 8 maanden.

© AFP

15 procent

In het licht van dat alles was het opmerkelijk dat er zaterdag een tweet verscheen met kortingkansen tijdens Juventus - Atalanta, een partij van zondag. Fans kunnen 15 procent korting krijgen op geselecteerde artikelen in Turijn. Ja: -15 procent dus. Een blunder of een grap? “Verkeerde post op het verkeerde moment”, schreef de Turijnse krant Tuttosport alvast. “Wie is uw hoofd marketing?”

Tussendoor zorgde de vrouw van Gabriele Gravina - voorzitter van de Italiaanse voetbalbond - voor ophef door een opvallende post op Instagram. Bij Juventus voelen ze zich sowieso al zwaar gestraft, vooral omwille van het feit dat de negen andere betrokken clubs er enkel vanaf kwamen met boetes. Het bericht van de Italiaanse deed heel Turijn dus steigeren.