“Sommigen zijn misschien overbetaald”, Thalhammer onder druk en een scenario voor 1B: de bom bij KV Oostende is ontploft

De boel is ontploft bij KV Oostende. Niet enkel door een 3 op 21, maar ook naast het veld is het écht een zootje. En of er rake woorden vielen. “Sommigen zijn overbetaald”, spreekkoren richting Gauthier Ganaye en zelfs een BV die zich gaat moeien. KVO is een stuurloos schip dat meer dan ooit op zinken staat. Zelfs de veiligheidscel maakt zich al op voor 1B. En wat met Thalhammer?