Zweedse premier betreurt “heel respectloze daad” van koranverbranding

Het verbranden van een Koran tijdens een betoging, zaterdag in de Zweedse hoofdstad Stockholm, is “een bijzonder respectloze daad”. Dat heeft de Zweedse premier Ulf Kristersson gezegd. Hij drukte ook zijn “medeleven” uit voor gelovigen, nadat in verschillende moslimlanden protesten gehouden werden tegen de verbranding in Stockholm.

“De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel onderdeel van de democratie”, aldus de conservatieve premier op Twitter. “Maar wat wettig is, is daarom niet gepast. Boeken in brand steken die voor velen heilig zijn is een bijzonder respectloze daad.”

De Deens-Zweedse extreemrechtse provocateur Rasmus Paludan hield zaterdagnamiddag tijdens een betoging nabij de Turkse ambassade een betoging, waarbij hij een exemplaar van de koran in brand stak. Hij zei zo de Zweedse onderhandelingen met Turkije over de NAVO-toetreding te willen hekelen.

Paludan had van de politie toelating gekregen voor zijn betoging, maar de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billström had zaterdag al uitgehaald naar deze “afschuwelijke islamofobe provocatie”, en beklemtoonde dat toelating van de politie niet betekent dat de regering ze steunt.

Het akkoord van de politie leidde de afgelopen dagen al tot een diplomatiek incident met Turkije, dat de actie van Paludan als een “manifest haatmisdrijf” omschreef. Het bezoek van een Zweedse minister, gepland voor volgende week, werd geannuleerd, en de Zweedse ambassadeur werd op het matje geroepen.

Ook andere islamitische landen lieten zich intussen niet onbetuigd. Marokko toonde zich zondag verbaasd dat er toestemming was voor deze “onaanvaardbare” en “hatelijke” actie, “die zich afspeelde voor de Zweedse ordediensten”. Ook Indonesië, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben hun ongenoegen al laten blijken.