Daar zat meer in. OH Leuven blijft tegenwoordig te vaak met hetzelfde, wrange gevoel over na een wedstrijd. Ook na Union, waar Marc Brys zijn ploeg goed zag presteren maar geen punten zag rapen (1-0). De Leuvenaars snakken naar versterking, en die moet er de komende dagen aankomen. “Ik mag het hopen”, zegt de OHL-trainer daar laconiek over.