Politie zoekt dader van verkrachting in Laken: “Brutaal geslagen, gestampt en verkracht”

De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid in de zoektocht naar de dader van een verkrachting in een park in Laken. Het slachtoffer werd daarbij geslagen en gewurgd tot ze het bewustzijn verloor, en herinnert zich weinig van de feiten, maar bewakingscamera’s hebben de aanval en de dader gefilmd. Beelden daarvan worden nu verspreid.

De feiten vonden plaats op zondag 22 mei 2022, omstreeks 9.05 uur, op een wandelpad van park L28, vlakbij de Tielemansstraat in Laken. Het slachtoffer, een 62-jarige vrouw, was er aan het joggen toen ze langs achter werd aangevallen en gewurgd met haar muziekoortjes. De vrouw kreeg ook verschillende klappen, werd enkele meters verder gesleept, en vervolgens verkracht.

Na de feiten ging de dader er met rustige pas vandoor. Het slachtoffer herwon na enige tijd het bewustzijn en kon met hulp van voorbijgangers aangifte doen bij de politie en naar het ziekenhuis gaan.

Het hele incident werd gefilmd door een bewakingscamera. Op die beelden is te zien dat het gaat om een verdachte die tussen 1,80 en 1,85 meter groot is, normaal gebouwd, en donker haar heeft dat aan de bovenkant langer is en aan de zijkanten en achterkant afgeschoren is. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een wit hemd, een grijze short en zwarte sportschoenen met witte zolen. Op het moment van de feiten stapte hij ook op een opvallende manier.

Wie meer informatie over deze zaak, kan de politie contacteren via het tipformulier op de website van de federale politie, of via het gratis nummer 0800/30 300.