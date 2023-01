Incident met Conner Rousseau op nieuwjaarsreceptie van Vooruit blijkt misverstand: “agressieve” man was gewoon “iets te enthousiast”

Rousseau gaf zondagmiddag een speech op het druk bijgewoonde nieuwjaarsfeest van de partij, in zaal ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas. Tijdens zijn toespraak stormde een luidruchtige man op hem af, die hem onder andere “zot” toegeroepen zou hebben. Agenten in burger die in de zaal aanwezig waren, konden ingrijpen, en pakten de man op. Rousseau stond sinds deze week al onder politiebewaking, omdat hij recent het doelwit was van ernstige bedreigingen.

Rousseau was niet onder de indruk van het incident, zei hij na afloop van zijn toespraak bij VTM Nieuws. “Het is me verteld geweest”, aldus de Vooruit-voorzitter. “Blijkbaar is iemand naar het podium gestormd en werd die tegengehouden door de politie.”

“Omstaanders voelden zich niet op hun gemak, dus hebben we besloten om in te grijpen”, klonk het bij de politie. “We hebben de iets te enthousiaste sympathisant buiten de zaal geïdentificeerd, en hem op zijn gedrag aangesproken. Hij werkte mee en was begripvol.

“Mijn laatste uur zou geslagen zijn, maar ik sta hier nog fris en gezond”

Ook van de eerdere bedreigingen was Rousseau niet onder de indruk. “De meest recente bedreigingen zijn niet rechtstreeks bij mij aangekomen”, zei hij in ‘De zevende dag’. “Ik heb ook gevraagd om de inhoud niet te zien – omdat mij dat rustig houdt –, maar ik heb me laten vertellen dat mijn laatste uur geslagen zou zijn. Ik sta hier nog fris en gezond, dus ik zal het nog wel even uithouden.” Van het incident tijdens zijn toespraak merkte Rousseau naar eigen zeggen zelfs niets op.