Conner Rousseau: “Enkel Vooruit kan Vlaams Belang uit regering houden”

Het gaat goed met Vooruit en dat was zondag te zien in ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas, de thuisstad van de voorzitter. De socialisten zijn de enige partij die er wezenlijk op vooruit gaat in de peilingen, en dat zorgde voor een uitgelaten sfeer. “Vooruit wil de partij zijn die de extremen tegenhoudt”, zei Rousseau. “Want noem mij eens één plaats op de wereld waar de vrijheid en de welvaart van de mensen erop vooruit zijn gegaan toen extreemrechts aan de macht was. Eén voorbeeld. Ge gaat er geen enkel vinden, want dat bestaat niet.”

Achteraf, bij een glas, voegde hij er aan toe dat Vooruit bij de volgende verkiezingen mathematisch de enige partij zal zijn die kan zorgen dat Vlaams Belang niet in de Vlaamse regering komt. De volgende coalitie wordt er dus volgens hem één met Vooruit en N-VA. “Iedereen die kan rekenen weet dat je niet om N-VA heen kan”, zei hij. Beide partijen worden al langer aan elkaar gelinkt in de wandelgangen. “Er vallen bruggen te bouwen”, aldus Rousseau.

Het hield hem niet tegen om op het podium nog eens fel van leer te trekken tegen N-VA. “Alles wordt duurder, alles wordt slechter, alles gaat achteruit. Wel meneer Jambon, je moest je schamen, je moest je echt schamen. Je bent meer geïnteresseerd in België kapotmaken dan in Vlaanderen sterker maken.”