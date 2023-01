ONZE PUNTEN. Frivool Antwerp scoort punten, één duidelijke teleurstelling bij Standard

Een sterk Antwerp had zondagmiddag weinig problemen met Standard. Alle spelers van de Great Old waren op de afspraak en dat is ook te merken aan de punten. Bij Standard waren de punten ook navenant.

LEES OOK. Antwerp toont zich klasse te sterk en maakt vlot komaf met Standard in doelpuntrijke wedstrijd

Jean Butez 6

Heeft kou geleden gedurende 90 minuten. Moest helaas voor hem één tegentreffer slikken.

Ritchie De Laet 8

Moest in de eerste helft een keer belangrijk tussenkomen op een beloftevolle aanval van Standard. Scoorde zelf de 3-0 met een knappe volley, maar er was al gefloten voor een fout. Leverde de assist voor de 4-1 na een knappe rush op zijn rechterflank.

Toby Alderweireld 7

Perica zit nog in zijn binnenzak. Had verder geen enkele moeite met de Standard-aanval.

Willian Pacho 8

Stuurde Bataille de diepte in waaruit de 1-0 kwam. Moest één keer goed tussenkomen op een schot.

Jelle Bataille 7,5

Moest afgelopen weken op de bank starten, maar toonde meteen zijn grote inzet en leverde een perfecte voorzet af waar Janssen maar zijn knikker moest tegenzetten. Knalde een verdiende 4-1 op de paal.

Arthur Vermeeren 8

Speelde zonder vrees op het middenveld. Ging gretig de bal opeisen van de verdediging, toonde zich fel in aanvallend opzicht en in de duels. Leidde het tweede doelpunt in en gaf de voorzet voor het derde doelpunt.

Calvin Stengs 7

Liet de bal goed lopen bij de 2-0 waardoor Muja alleen voor doel kwam. Was in de tweede helft nog een aantal keren goed aanwezig.

Jurgen Ekkelenkamp 7,5

Ging een aantal keer goed druk zetten en zorgde met een een-tweetje met Muja voor de assist voor het tweede doelpunt.

Arbnor Muja 7

Was vrij onzichtbaar vooraleer hij de bal op een dienblaadje toegespeeld kreeg in de opgezette 1-2 met Ekkelenkamp. Werkt de goal prima af en had nog een grote kans op een tweede.

© Isosport

Michel-Ange Balikwisha 8

Was zeer bedrijvig tegen zijn ex-club en lokte de twee gele kaarten van Cimirot uit. Leidde met een knappe hak de vierde Antwerpse goal in, al werd die afgekeurd voor buitenspel.

Vincent Janssen 8

Scoorde vrij vroeg in de eerste helft al de openingsgoal, en was gretig voorin en in de duels. Dat leverde hem een gele kaart op waardoor hij de wedstrijd tegen Anderlecht mist. Maar dat liet hij niet aan zijn hart komen met de verdiende 4-1.

INVALLERS

Viktor Fischer (83’) (/)

Viel te laat in voor een beoordeling.

Bruny Nsimba (83’) (/)

Viel te laat in voor een beoordeling.

Kobe Corbanie (90’) (/)

Viel te laat in voor een beoordeling.

Gaston Avila (90’) (/)

Viel te laat in voor een beoordeling.

Arnaud Bodart: 6

Kon de schade nog enigszins beperken. Viel weinig te verwijten bij de tegendoelpunten. Mocht van geluk spreken dat er nog twee andere Antwerpse doelpunten werden afgekeurd.

Gojko Cimirot: 3

Moest achterin depanneren door het nakende vertrek van Dussenne. Werd om de haverklap gepakt in de rug door Bataille en Balikwisha en bekocht dat met twee gele kaarten. De eerste was licht, de tweede terecht.

Merveille Bokadi: 3

Leider/lijder van de lekke Luikse defensie. Zo sterk hij was tegen KV Mechelen, zo wankel stond de Congolees te verdedigen op de Bosuil. Met een owngoal als klap op de vuurpijl.

Konstantinos Laifis: 5

Grotendeels onopvallend, maar daardoor ook de minst slechte achterin bij de Rouches. Komt door zijn assist nog aan een nipte voldoende.

Marlon Fossey: 4

Verloor veel van zijn duels en was ook offensief van weinig waarde op zijn rechterflank. Moest zich na de rode kaart voor Cimirot helemaal beperken tot zijn defensieve taken. Nog een belangrijke ingreep in de slotfase.

William Balikwisha: 6

Moest het onderspit delven in de broederstrijd tegen Michel-Ange. Was wel aanwezig in de wedstrijd, maar veel leverden zijn acties niet op.

© Isosport

Steven Alzate: 5

Nog zoekende in zijn rol als meest defensieve middenvelder, maar recupereerde wel wat ballen. Zijn doelpunt voor rust was niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Aaron Dønnum: 5

Zette een paar goede combinaties op met Zinckernagel, maar moet zijn rechtervoet eens leren gebruiken. Zijn potje dreigde na rust over te koken, waarna Deila hem naar de kant haalde.

Cihan Canak: 4

Moeilijke middag voor de Belgische jeugdinternational. Woog te licht in de duels en was ongelukkig in zijn acties. Lag met een glijpartij aan de basis van het tweede tegendoelpunt. Verwisselde daarna van schoeisel, maar werd zelf vervolgens gewisseld bij de rust.

Philip Zinckernagel: 6

Samen met Balikwisha de enige Rouche op niveau. Zorgde voor dreiging met zijn stilstaande fases. Geen toeval dat het enige Luikse doelpunt viel uit een vrije trap van de Deen. Legde ook nog eens het meeste kilometers af.

Stipe Perica: 3

Kreeg verrassend nog altijd de voorkeur op spits-in-vorm Ohio, maar kon het vertrouwen van zijn coach niet rechtvaardigen. Compleet onzichtbaar. Gewisseld bij de rust.

Noah Ohio: 5

Kreeg zijn kans in de tweede helft, maar kon zijn stempel niet drukken. Een schot vanop ruime afstand werd afgeblokt.

Denis Dragus: 5

Verving een bleke Canak bij de rust. Zorgde af en toe voor wat dreiging, maar was te egoïstisch in de zone van de waarheid.

Lucas Noubi: 5

Werd er ingegooid voor meer defensieve stabiliteit na de rode kaart. Kwam net te laat om Janssen van de 4-1 te houden.

Alexandro Calut: /

Viel te laat in voor een beoordeling