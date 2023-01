Bekend bruggetje over Antitankgracht stort in door waterlek

Zaterdagavond is het bruggetje over de Antitankgracht ter hoogte van de Oudebaan ingestort. Het bruggetje is voor lange tijd buiten gebruik.

De zowel door auto- als fietsverkeer veel gebruikte brug is helemaal verdwenen. Er is geen doorkomen meer aan. Dat wordt ook aangegeven met nadarbarelen.

“Een lek in de drinkwaterleiding heeft een grondverzakking veroorzaakt. Daardoor zijn de funderingen van de brug aangetast en is de vaste oeververbinding ingezakt”, licht burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) het voorval, waarbij geen gewonden vielen, toe.

De voorbije weken was de Vlaamse Milieumaatschappij op die locatie aan het werk met groot materieel om slib uit de waterloop te halen. In hoever die ruiming mogelijk mee verantwoordelijk is voor de beschadiging van de waterleiding, is voorlopig niet duidelijk.

De gemeente houdt maandag overleg met drinkwatermaatschappij Pidpa om de oorzaak verder vast te stellen en te bekijken hoe de brug zo snel mogelijk vervangen kan worden. (jaa)

