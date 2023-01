Verse sneeuw op komst, code geel voor gladheid tot maandagochtend in het zuidoosten

Er wordt opnieuw sneeuw verwacht. Daarnaast kunnen er ook ijsplekken voorkomen, mede door verharde sneeuw of door het smelten van de sneeuwlaag langs het wegdek, die vervolgens opnieuw aanvriest bij licht negatieve wegdektemperaturen, klinkt het.

In Vlaanderen en in Brussel hanteert het KMI code groen. In de nacht van zaterdag op zondag was dat nog code geel voor de provincie Limburg.

© Meteo.be

Zondagavond en -nacht blijft het overwegend betrokken met veel lage wolken waaruit soms wat lichte sneeuw kan vallen, opnieuw vooral in het oosten. In het westen kunnen er enkele opklaringen voorkomen. De minima blijven rond het vriespunt liggen.

Maandag hangt er meestal veel lage bewolking en zijn er maar een paar lokale opklaringen, vooral in het westen van het land en in het zuiden van de Ardennen en Lotharingen. De maxima liggen rond of iets onder het vriespunt in de Ardennen, iets boven het vriespunt in het centrum, 2 of 3 graden in het westen en 4 graden aan zee.