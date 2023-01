Canada gaat 2 miljard euro schadevergoeding uitkeren aan inheemse bevolking voor misbruik in internaten

De Canadese regering heeft een overeenkomst bereikt met 325 inheemse gemeenschappen om hen voor 2,8 miljard Canadese dollar, bijna 2 miljard euro, te compenseren voor misbruik in internaten tussen het einde van de 19e eeuw en de jaren negentig van de vorige eeuw.

“Canada zet zich in om de collectieve schade te herstellen die is veroorzaakt door het residentiële schoolsysteem en het verlies van taal, cultuur en erfgoed”, zo meldt het ministerie van Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada.

Bijna een eeuw lang werden ongeveer 150.000 autochtone kinderen in heel Canada onder dwang opgenomen in 139 scholen, vaak geleid door de katholieke kerk, waar ze werden afgesneden van hun familie, taal en cultuur. Duizenden keerden nooit terug. Velen werden fysiek en seksueel misbruikt en duizenden stierven aan ziekte, ondervoeding of verwaarlozing. Een nationale onderzoekscommissie noemde het systeem een culturele genocide.

Het bedrag wordt ondergebracht in een fonds dat onafhankelijk is van de overheid, met als doel “het inheemse onderwijs, de cultuur en de taal nieuw leven in te blazen - om overlevenden te ondersteunen bij het helen van de wonden en opnieuw te verbinden met hun erfgoed”, aldus de regeringsverklaring.

De afgelopen twee jaar is dit duistere koloniale verleden van Canada weer boven water gekomen doordat er kindergraven zijn ontdekt in de buurt van de instellingen waar inheemse kinderen onder dwang werden ingelijfd. Er zijn al meer dan 1.300 graven geïdentificeerd, de laatste ongeveer tien dagen geleden.