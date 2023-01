Axl Rose, Alanis Morissette en Sarah Ferguson brengen eerbetoon aan Lisa Marie Presley: “Onze harten zijn gebroken”

Zangeres Alanis Morissette was op de begrafenisplechtigheid van Lisa Marie Presley. — © Getty Images via AFP

De herdenkingsdienst op het landgoed van Elvis in Memphis, in de Amerikaanse staat Tennessee, werd zondag ook bijgewoond door vele vrienden en fans. “Dank u allen voor uw aanwezigheid,” zei Lisa Marie Presley’s moeder Priscilla Presley. “Onze harten zijn gebroken, Lisa, en we houden allemaal van je.”

Ook Austin Butler, de acteur die de rol van Elvis speelt in de gelijknamige film van vorig jaar, was samen met zijn vriendin, het model Kaia Gerber, aanwezig bij de uitvaart van Lisa Marie Presley.

© EPA-EFE

De 63-jarige Ferguson sprak onder meer de kinderen van Lisa Marie toe. “Voor Riley, Harper, Finley en Ben, maar voor iedereen: we marcheren vooruit”, aldus Ferguson. “We zullen jullie bijstaan, je hoeft alleen je hand maar uit te steken en ik zal er zijn.” Guns ’n Roses-zanger Axl Rose bracht November Rain ten gehore, Alanis Morissette haar nummer Rest.

Het graf van Lisa Marie Presley bevindt zich op het terrein van Graceland bij het graf van haar vader, muzieklegende Elvis Presley. Het landgoed is nu een museum en bedevaartsoord voor fans.

Axl Rose. — © Getty Images via AFP

Lisa Marie Presley, het enige kind van Elvis Presley, overleed op 12 januari op 54-jarige leeftijd aan een hartstilstand. In plaats van bloemen had de familie Presley opgeroepen om donaties te doen aan de Presley Foundation, ter ondersteuning van geselecteerde goede doelen.