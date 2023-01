Hoe hoog de drempel naar het OCMW is, heeft Grietje Huibrechts zelf ervaren. Hoewel de energiefactuur haar in de armoede dreigde te duwen, bleef ze twijfelen om te stap te zetten. “Maar ik hoorde dat steeds meer Belgen hulp nodig hebben, dat gaf me een gevoel dat ik niet alleen ben in mijn situatie.”