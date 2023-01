Belgische tiener Arne Engels (ex-Club Brugge) debuteert voor Augsburg met knappe assist tegen Dortmund

Arne Engels (19) heeft zijn start in de Bundesliga niet gemist. De Belgische jeugdinternational stond meteen in de basis bij Augsburg voor de competitiewedstrijd tegen Dortmund (4-3 verlies) en bedankte met een assist. Begin januari liet Club Brugge hem naar Duitsland vertrekken.

Zijn naam is bij het grote publiek misschien nog niet bekend, maar Engels maakte dit seizoen wel al indruk bij Club NXT in de Challenger Pro League. In vijftien wedstrijden scoorde de middenvelder twee keer en deelde hij zes assists uit. Ook in de groepsfase van de UEFA Youth League was hij goed voor twee assists.

Bij Club Brugge had Engels echter niet meteen uitzicht op speelkansen bij de A-ploeg en dus koos hij voor een buitenlands avontuur. Augsburg legde hem begin dit jaar vast tot medio 2027 en hij sloot meteen aan op trainingskamp. Daar moet hij zijn nieuwe coach meteen overtuigd hebben van zijn kwaliteiten en dus stond hij voor de competitiewedstrijd tegen Dortmund - de eerste na de winterstop in Duitsland - meteen in de basis.

Dortmund had het verrassend lastig tegen Augsburg, de nummer vijftien in de stand, en slikte drie tegendoelpunten. Eén van die goals kwam er na een knappe actie en doorsteekpass van Engels op de Bosnische spits Ermedin Demirović, die goed afwerkte.

De beelden:

