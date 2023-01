We bespaarden massaal op winterbanden, mobiliteitsorganisatie roepen op tot voorzichtigheid

Gemiddeld tussen de 500 en 800 euro. Zo veel kost het om nieuwe winterbanden aan te schaffen. Dat is niet weinig, waardoor mensen in tijden van torenhoge energiefacturen en van veel duurdere winkelkarren blijkbaar meer gokken op een zachte winter.

Fabrice Levy-Bruandet, marketingdirecteur bij Q Team, zag de verkoop van winterbanden naar eigen zeggen fors dalen. “Naast het zachte begin van de winter is de crisis daarvan de belangrijkste oorzaak. In oktober daalde de verkoop met bijna een derde. Als we naar het volledige laatste trimester van 2022 kijken, dan spreek ik over een daling met tien tot vijftien procent”, preciseert hij de verkoopcijfers. Q Team is met honderd verkooppunten een van de grootste spelers op de Belgische markt. In de Waalse krant La Dernière Heure sprak zijn concullega Olivier Renard van Auto 5 zelfs over een daling met 30 procent. De bandenmarkt voor bedrijfswagens wordt niet getroffen.

Het zou te vroeg zijn om nu al te stellen dat de verkoop van winterbanden op de particuliere markt dit seizoen helemaal rampzalig is. “Er viel de laatste dagen sneeuw en in verschillende regio’s zagen we lange files en ongevallen omdat het geijzeld had”, zegt Fabrice Levy-Bruandet. “Dat doet mensen die rekenden op een zachte winter van gedachte veranderen. We verwachten de komende weken daarom nog een pak klanten die alsnog winterbanden willen aanschaffen.”

Mich Vergauwen van mobiliteitsclub VAB wil benadrukken dat winterbanden niet voor niets zo heten. Dat je voor de aanschaf dus best niet wacht tot sneeuw en ijsplekken. “Vanaf de temperatuur onder de zeven graden duikt, zijn winterbanden veiliger dan zomerbanden. Ze verkorten de remafstand, zorgen voor een optimale grip en er is veel minder kans op aquaplaning.” Stef Willems van verkeersinstituut Vias voegt er wel aan toe dat winterbanden ook geen vrijgeleide mogen zijn om niet defensief te rijden. “Je moet je rijgedrag nog altijd aanpassen aan de omstandigheden.”