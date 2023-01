De Klassieker was geen reclame voor het voetbal, maar wel… voor een Britse ferrymaatschappij: onze man beleefde Feyenoord-Ajax vanop de eerste rij

De grote winnaar van deze Klassieker: een Britse rederij. Een dik uur voor de start van de wedstrijd verzamelden honderden Feyenoord-fans zich al rond de Kuip. Om de meute te misleiden – in 2021 werd de bus van Ajax nog met vuurwerk bekogeld door Feyenoord-fans - kwam de Ajax-selectie niet met zijn gebruikelijke spelersbus naar Rotterdam, maar wel met een exemplaar dat de Amsterdammers leenden van P&O Ferries. Die zullen er wel bij varen.

Reclame voor het voetbal werd de Klassieker niet. Igor Paixao opende de score halfweg de eerste helft wel met een prachtig afstandsschot, maar veel meer hoogtepunten vielen er niet te noteren. Beide ploegen leken te lijden onder de spanning die al weken rond deze Klassieker hing. Niet alleen omdat de prestaties van Alfred Schreuders Ajax al weken tegenvallen, maar ook omdat er voor het eerst sinds 2019 nog eens supporters welkom waren in de Kuip voor een wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. En die hadden nog met iemand een eitje te pellen.

© EPA-EFE

Feyenoord-Ajax stond immers ook in het teken van Steven Berghuis. De voormalige aanvoerder van Feyenoord maakte in 2021 de overstap naar de aartsrivaal en zag zondag voor het eerst zijn ex-supporters terug. Velen maakten zich vooraf zorgen over de reactie van de Rotterdammers op de terugkeer van Berghuis. In supportersgroepen deed onder meer een zelfgemaakt doodskaartje met de naam en foto van Berghuis de ronde. Wansmakelijker wordt het niet.

Om de veiligheid van de speler(s) te verzekeren, werden rond de volledig omtrek van het veld veiligheidsnetten geplaatst. Het begin van de match moest wel met een paar minuten worden uitgesteld, omdat het vuurwerk dat de Feyenoord-supporters hadden afgestoken voor een gigantische groene rookpluim had gezorgd, maar verder bleef het relatief rustig. De Feyenoord-fans waren ook gewaarschuwd dat te grote ongeregeldheden zouden kunnen leiden tot het stilleggen van de wedstrijd en eventueel puntenverlies. Dat wilden de Rotterdammers liever vermijden, zeker nu Feyenoord aan de leiding staat in de Eredivisie. Verder dan herhaaldelijke fluitconcerten en een paar gezangen aan het adres van Berghuis gingen ze dan ook niet. Gelukkig maar.

© EPA-EFE

“Veel domme mensen aan het woord gehoord”

Berghuis zelf kende niet zijn meest gelukkige wedstrijd. Niet alleen leidde de middenvelder van Ajax met balverlies de 1-0 van Feyenoord in, Berghuis maakte ook de hele wedstrijd lang een bedeesde indruk. Na de match kwam legde hij zelf uit waarom. “Ik heb de voorbije dagen heel verstandige mensen aan het woord gezien, bijvoorbeeld de trainers, maar ook domme mensen aan het woord gehoord. Dan begin ik met de domste: René van der Gijp.”

© BELGAIMAGE

De Nederlandse ex-speler van Lokeren vertelde in de aanloop naar de Klassieker onder meer dat Ajax Berghuis beter thuis zou laten gezien de situatie. “De dingen die hij gezegd heeft… (zucht) Bij het Algemeen Dagblad werken verstandige mensen, mensen met kinderen, een gezin. Zij vinden het verstandig om een foto van mij schreeuwend in een Ajax-shirt op de cover te zetten. Zou dat helpen, denk je? Deze week heeft ook impact gehad op mij en mijn familie. De media moeten nadenken voor ze wat zeggen. Een paar keer fluiten, spreekkoren, allemaal prima voor mij. Maar ik kreeg voor de wedstrijd berichten van mijn enige oma die nog leeft om te zeggen dat ze bezorgd is. Dat wordt gecreëerd door Van der Gijp, het Algemeen Dagblad en een tv-programma als Jinek, waar gezegd werd dat deze Klassieker er eentje op leven en dood zou worden. Waarom moet je die woorden gebruiken? Denk toch een beetje na. Ik zou er ook voor kunnen kiezen om geen interviews te geven, maar de mensen moeten weten wat dit met mij en mijn familie doet.”