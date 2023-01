Fysieke arbeid verrichten is niet even gezond als sporten in de vrije tijd. En dus moeten ook pakweg bouwvakkers na hun werk nog bewegen. Nochtans blijkt uit een grootschalig onderzoek van hr-bedrijf Liantis dat net de medewerkers met de meest lichamelijk belastende jobs vaker voor hun ‘luie zetel’ kiezen na het werk.