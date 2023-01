Toeristen hebben op TripAdvisor opmerkelijke klachten na bezoek aan kleinste huisje van Groot-Brittannië

Sommige bezoekers van het pand klagen over een gebrek aan voorzieningen, zoals een keuken of badkamer, of hadden een uitgebreide rondleiding verwacht voor de anderhalve pond die ze moesten neertellen. Anderen vinden het huisje, dat 1,8 meter breed en iets meer dan 3 meter hoog is, dan weer “bijzonder klein”. Eén recensent zegt teleurgesteld te zijn door het feit dat er maar erg weinig mensen tegelijkertijd binnen kunnen. “Ik mocht er slechts een halfuurtje blijven”, klinkt het ontgoocheld.

Iemand anders is ervan overtuigd dat er nooit iemand écht heeft gewoond in het huis met een bewoonbare oppervlakte van anderhalve vierkante meter. “Er is niet eens genoeg ruimte om te draaien.”

Volgens de eigenaar werd het pand gedurende zo’n 300 jaar bewoond, onder meer door een weduwe, een koetsier en een visser. Op een bepaald moment woonde er een gezin van zes personen. De laatste bewoner, tuinman Robert Jones, kon niet eens rechtstaan in het huisje en moest het pand verlaten toen de gemeente het onbewoonbaar verklaarde.