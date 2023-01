Nadat chef-kok Tom (35) strijd tegen kanker verloor: partner Alison heeft nieuwe plannen met restaurant: “Zo blijft Tom dicht bij ons”

Gent

“Ik bekijk het dag per dag. Dat voelt veiliger.” Het verlies van haar man valt Alison Roels (34) zwaar: chef-kok Tom Van Lysebettens (35) overleed nog geen drie maanden geleden. Toch denkt de Gentse al voorzichtig aan de toekomst. Hun restaurant Cochon de Luxe in de Brabantdam sluit. In de plaats komt een snuisterwinkel annex koffiehuis: Splinter. “Een beslissing die we nog samen hebben genomen.”