Toch niet “dood en begraven”: Antwerpse stadsdichters gaan door, zonder stad

Het Antwerpse stadsdichterschap is terug van weggeweest. Het project werd in november ten grave ­gedragen toen, twee maanden nadat Ruth Lasters ontslag had genomen omdat haar gedicht Losgeld door het stadsbestuur werd geweigerd, ook de overblijvende stadsdichters de handdoek in de ring gooiden. Schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) verklaarde het stadsdichterschap toen “dood en begraven”.