Erling Haaland breekt opnieuw waanzinnige records, Kevin De Bruyne is Europees assistkoning na zege tegen Wolves

Erling Haaland breekt al zijn hele carrière records en zal dat wellicht nog een tijdje blijven doen. Tegen Wolverhampton maakte hij al zijn 23ste, 24ste en 25ste competitiegoal van het seizoen. En dat in zijn negentiende wedstrijd in de Premier League. Niemand deed dat ooit sneller. Al zijn vierde hattrick op negentien wedstrijden. Ook dat deed niemand ooit sneller. De vorige recordhouder, Ruud van Nistelrooij, had er zelfs 65 wedstrijden voor nodig. Records verpulveren heet dat.

Nog één hattrick in de competitie en Haaland evenaart al het record van de Engelse voetballegende Alan Shearer, die in zijn hele carrière vijf hattricks lukte in de Premier League. De Noorse wonderspits gaat er naar alle waarschijnlijkheid dit seizoen nog over.

Record in eigen stadion

Achttien van die competitiedoelpunten maakte hij in het eigen Etihad Stadium. Daarmee doet hij na een half seizoen al beter dan de zestien doelpunten die Sergio Agüero, tot gisteren nog recordhouder, maakte op een volledig seizoen (wonderjaar 2011-2012) in het eigen stadion.

Haaland scoorde zondag met een intikker en een penalty twee ‘makkelijke’ goals, maar zijn eerste van de middag was weer zo’n typische. Kevin De Bruyne wist waar hij zijn voorzet moest schilderen, Haaland wist waar hij moest inlopen om het leer binnen te buffelen.

Europees assistkoning KDB

Voor KDB was het over alle competities heen al zijn zestiende assist van het seizoen. In de grootste vijf competities van Europa doet niemand beter. En van die zestien assists waren er zeven voor goals van Haaland. Als die twee op de afspraak zijn, is City moeilijk af te stoppen. Alleen sputtert ook hun motor weleens en daardoor bedraagt de achterstand op Arsenal, dat ook een wedstrijd minder gespeeld heeft, al vijf punten. Toch was deze prestatie van City weer hoopgevend. De titel is nog niet verloren.