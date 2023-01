Bestuurder (39) overleden bij zwaar ongeval op zijrijweg van E34, tweede slachtoffer in levensgevaar

Bij een zwaar verkeersongeval op de zijrijweg van de E34 in Zwijndrecht is zondagavond een 39-jarige man uit Zwijndrecht om het leven gekomen. Een tweede bestuurder (46) is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 18.30u. “Twee voertuigen raakten betrokken bij een zwaar verkeersongeval”, bevestigt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. Een wagen die uit de richting van Zwijndrecht kwam en naar het oprittencomplex Waaslandhaven-Oost reed, kwam er frontaal in botsing met een tegenligger.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. “De twee slachtoffers zijn ter plaatse door de brandweer uit hun voertuig bevrijd. Het eerste slachtoffer is onmiddellijk ter plaatse gereanimeerd”, zegt Bruyns. Het slachtoffer, een 39-jarige man uit Zwijndrecht, overleed helaas ter plaatse aan zijn verwondingen. “De andere bestuurder, een 46-jarige man, is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.”

De ravage door het ongeval is enorm. Beide wagens moeten getakeld worden en daarna moet de weg ook nog opgeruimd worden. De zijrijbaan is dan ook in beide richtingen volledig versperd. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Mogelijk komt er nog een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.