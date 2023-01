Treinpersoneel bezorgd om hogere prijzen: “Dit tarief een anti-agressiemaatregel? Het lokt het net uit”

Spoorwegvakbond OVS vreest nog meer agressie tegen treinbegeleiders nu het zogenaamde boordtarief nog eens 2 euro duurder wordt, waardoor het vanaf 1 februari 9 euro kost. Het boordtarief krijg je aangerekend wanneer je zonder treinticket op een trein bent gestapt.

“De NMBS doet het boordtarief graag af als een anti-agressiemaatregel. Maar volgens heel wat treinbegeleiders lokt het echter net agressie en frustratie uit, zeker wanneer het straks maar liefst 9 euro kost, bovenop een treinticket dat bijvoorbeeld maar 5 euro kost”, zegt Joachim Permentier, voorzitter van de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS).

De vakbond – die beklemtoont dat het aantal agressiegevallen bij de NMBS op 10 jaar tijd is verdubbeld – gaat nu een boze brief sturen naar NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir en sluit acties niet uit: “Wanneer de NMBS-directie zich niet kan inbeelden dat een nog duurder boordtarief enorm veel frustratie zal creëren, zit zij naar onze bescheiden mening niet op de juiste plek om een anti-agressiebeleid te ontwikkelen.”

Nog volgens Permentier leidt het boordtarief vaak tot hoogoplopende discussies, “doordat ticketautomaten op het perron niet werken, of niet alle mensen zo’n automaat vlot kunnen bedienen, waardoor ze uiteindelijk zonder ticket op de trein stappen.”

NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman blijft er echter bij dat het boordtarief net voor minder agressie moet zorgen. “Door via dit tarief reizigers te stimuleren om een ticket te kopen voor ze op de trein stappen, vermijden we op de trein discussies over treintickets.”

Hij beklemtoont ook dat het doen dalen van de agressie tegen NMBS-personeel een van de prioriteiten van het spoorbedrijf is. (wer)